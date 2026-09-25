150 клещей и шаг от гибели: как спасали спаниеля Лютика на Егорьевском шоссе

История истощенного спаниеля, подобранного на Егорьевском шоссе, закончилась благополучно — но путь к этому оказался долгим. Собаку заметили в пятницу, 11 сентября: обезумевшее от страха животное кидалось прямо под машины. Поймать его стоило немалых усилий, сообщил REGIONS.

Когда пса наконец удалось взять в руки, стало ясно, в каком он состоянии. Это кобель спаниеля, примерно шести–восьми лет. Истощенный, обезвоженный, со свалявшейся шерстью, он был буквально облеплен клещами. Паразитов с него сняли больше 150. Не теряя времени, волонтеры увезли собаку в ветклинику в Кратово.

Диагноз, который там поставили, — пироплазмоз. Заболевание передается при укусе клеща и бьет по эритроцитам, красным клеткам крови, которые снабжают организм кислородом. Если не начать лечение, животное гибнет за несколько дней. Состояние Лютика — так назвали пса — врачи оценили как критическое.

«Он (Лютик) был в стационаре только одну ночь. В остальные дни я была с ним в клинике, по несколько часов, несколько дней с утра до позднего вечера. Один раз до трех ночи капались. А с утра опять в клинику», — рассказывает волонтер.

Две недели он провел на интенсивной терапии. Ему ставили капельницы и делали переливание крови. Уколы были настолько болезненными, что Лютик рычал и «ругался», и тогда приходилось надевать намордник и укрывать его пледом. Но как только все это снимали, перед волонтерами снова оказывался тот самый добрый «зайка», которого они знают.

Фото: [ Ольга Звягина ]

Сегодня пес идет на поправку. Он ест сам, охотно гуляет и понемногу возвращает силы. Однако расслабляться рано: нужны контрольные анализы и таблетки — врачи следят, чтобы болезнь не вернулась. Волонтер Ольга, у которой живет Лютик, не сомневается: сам он не убежал. По ее словам, пес невероятно ласковый — подбегает, смотрит в глаза, виляет хвостом. Стоит ей отойти, как он со всех сил бросается следом.

«У Лютика ни разу за почти две недели не было попытки сбежать. Он привязан к человеку, ходит возле ноги. Если теряет меня на участке — ищет, даже еду бросает, если я отхожу. Поэтому сомнительно, что он убежал. Либо случайно потерялся, либо его выбросили. При этом он совсем не пугливый, психика стабильная», — рассказывает Ольга.

Хозяев Лютика пока найти не удалось, но волонтеры не спешат. Сейчас пес живет у Ольги Звягиной. Всех, кто узнал собаку или готов дать ей новый дом, просят связаться с волонтерами.

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