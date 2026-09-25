В Балашихе сосна едва не раздавила белый Mitsubishi на парковке

Владельца белого Mitsubishi жители Балашихи окрестили самым удачливым человеком месяца. Его машина стояла на парковке в тот момент, когда рядом рухнула огромная сосна — и уцелела. О случившемся сообщил канал МАХ «Балашиха Новости 24/7», сообщил REGIONS.

Все произошло днем 24 сентября в квартале Изумрудный микрорайона Балашиха-1. Причиной стал шквалистый ветер. Рядом с дорогой, часть которой местные используют под стоянку, повалилась 30-метровая сосна. Последствия могли оказаться куда серьезнее. Под тяжелыми ветвями рисковали оказаться не только припаркованные автомобили, но и люди, которые в это время возвращались домой с работы или с прогулки.

Кадры с места быстро разошлись по местным пабликам. На них видно: ствол замер всего в 10 сантиметрах от бампера белого Mitsubishi, который чудом остался цел. Пользователи сошлись во мнении, что водителю достался самый удачливый автомобиль месяца. Разницу между целой машиной и грудой металла, по их оценке, определил всего один градус отклонения дерева.

«Это просто чудо какое-то! Хозяину Mitsubishi нужно лотерейный билет срочно купить!» — поделился один из подписчиков канала.

После инцидента власти Балашихи обратились к водителям с официальным предупреждением. В администрации отметили: если этим правилом пренебрегать, дело может закончиться не только поврежденным имуществом, но и гибелью людей. Об упавших деревьях можно сообщить по телефонам экстренных служб: 8 (495) 525-61-12 — ЕДДС и 8 (495) 529-11-90 — горячая линия.

«В период непогоды, сильных ветров рекомендуем воздержаться от парковки транспортных средств в непосредственной близости от старых деревьев, а также под шаткими рекламными конструкциями, строительными лесами и линиями электропередач», — отмечается в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, что в Ногинске лихач протаранил дерево при обгоне.