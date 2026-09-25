«Клетки-зомби» теперь можно увидеть без биопсии: ученые нашли их световой отпечаток

Yahoo: университет MIT разработал новый метод поиска стареющих клеток организма

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Фото: [Медиасток.рф]

Исследователи Массачусетского технологического института разработали способ распознавать стареющие клетки, не разрушая их, сообщает Yahoo. Работа опубликована в журнале Nature Aging и посвящена сенесцентным клеткам — живым клеткам, которые перестали делиться и постепенно накапливаются в тканях с возрастом.

Команда объединила рамановскую микроскопию с анализом активности генов в отдельных клетках. При таком подходе на ткань направляют видимый или ближний инфракрасный свет и анализируют, как он рассеивается. Это позволяет получить своеобразный химический отпечаток клетки без ее разрушения.

Ученые обнаружили характерные молекулярные признаки старения, включая изменения, связанные с липидами. После этого данные использовали для создания машинного алгоритма, который распознает сенесцентные клетки по их «штрихкоду».

Исследование также показало, что старение проявляется по-разному в разных тканях. В легких сильнее были заметны иммунные изменения и перестройка сосудов, а в коже — нарушения обмена веществ и работы ионных систем.

Один из руководителей работы Чон Ун Кан считает, что в будущем подобную технологию можно будет встроить, например, в эндоскоп и искать стареющие клетки непосредственно внутри организма. Пока метод остается исследовательским инструментом, но потенциально он может помочь изучать возрастные заболевания и оценивать действие новых методов лечения.

иностранная пресса

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