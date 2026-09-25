Дроны добрались до Прикамья: что известно об атаке на промышленный объект 25 сентября

Общество

Беспилотные летательные аппараты атаковали промышленный объект в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают массированную атаку беспилотников.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, специалисты устанавливают последствия атаки.

Ранее об отражении атак беспилотников сообщали власти других российских регионов. В частности, о работе систем ПВО заявляли в Ульяновской области.

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