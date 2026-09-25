Возвращался с рыбалки и встретил хищника: детали нападения медведя на Чукотке
Медведь напал на рыбака на Чукотке и забрал его улов
В селе Марково на Чукотке бурый медведь напал на рыбака, который возвращался домой с уловом. Животное забрало рыбу, а мужчина получил травмы и был госпитализирован, сообщает региональный департамент природных ресурсов и экологии.
По данным охотоведа, нападение произошло утром в пятницу в районе поселковой бани. Мужчина шел после рыбалки и нес добычу, когда медведь неожиданно атаковал его со спины и забрал рыбу.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
Специалисты ведут поиски медведя. После обнаружения животного планируется принять меры для его устранения.