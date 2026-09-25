Возвращался с рыбалки и встретил хищника: детали нападения медведя на Чукотке

Медведь напал на рыбака на Чукотке и забрал его улов

Общество

В селе Марково на Чукотке бурый медведь напал на рыбака, который возвращался домой с уловом. Животное забрало рыбу, а мужчина получил травмы и был госпитализирован, сообщает региональный департамент природных ресурсов и экологии.

По данным охотоведа, нападение произошло утром в пятницу в районе поселковой бани. Мужчина шел после рыбалки и нес добычу, когда медведь неожиданно атаковал его со спины и забрал рыбу.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Специалисты ведут поиски медведя. После обнаружения животного планируется принять меры для его устранения.

Читайте также

Ученые назвали «золотую середину» сна: именно столько часов может быть связано с медленным старением

«Ребенок учится — должен доехать». В ГД предложили ввести бесплатный проезд для школьников

«Ребенок учится — должен доехать». В ГД предложили ввести бесплатный проезд для школьников

Сначала авторучка, потом пистолет: правоохранители дважды брали мастера под контроль

Бактерия из кимчи может связывать нанопластик: ученые получили неожиданный результат

«Первый снег будет таять». Когда в Москве появится снежный покров?

«Первый снег будет таять». Когда в Москве появится снежный покров?

Две недели в лесу: грибник выжил с зажигалкой и телефоном без связи

Две недели в лесу: грибник выжил с зажигалкой и телефоном без связи

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 13 сентября: последние новости, сколько сбито — подробности перехвата 389 дронов

Избирательные участки открылись в округах Московской области в первый день выборов

Избирательные участки открылись в округах Московской области в первый день выборов

Насморк довел до трепанации: в Сургуте врачи вскрыли череп пациенту

Насморк довел до трепанации: в Сургуте врачи вскрыли череп пациенту

Без отрыва от работы: главный врач Королевской клинической больницы принял участие в выборах с помощью ДЭГ

Без отрыва от работы: главный врач Королевской клинической больницы принял участие в выборах с помощью ДЭГ

На Кубани ввели режим ЧС из-за проблем с реализацией зерна

Какую тыкву выбрать: мускатную, крупноплодную или твердокорую — советы хозяйки

Какую тыкву выбрать: мускатную, крупноплодную или твердокорую — советы хозяйки

Добавьте mosregtoday.ru в избранное