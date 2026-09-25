Жителям Подмосковья выплатят по 5 тысяч рублей за 100-летний юбилей

Жителям Московской области, которые достигли 100-летнего возраста, предусмотрена единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей. Средства предоставляются в проактивном режиме, без дополнительного обращения, сообщили в министерстве социального развития региона.

Кроме того, жители Подмосковья старше 80 лет получают к юбилейным датам подарок от губернатора области — жостовский поднос.

По данным регионального минсоцразвития, в Московской области проживают более 900 человек старше 100 лет. Самой возрастной жительнице региона исполнилось 111 лет.