Жителям Подмосковья выплатят по 5 тысяч рублей за 100-летний юбилей

Жителям Подмосковья выплатят по 5 тысяч рублей за 100-летний юбилей

Общество

Жителям Московской области, которые достигли 100-летнего возраста, предусмотрена единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей. Средства предоставляются в проактивном режиме, без дополнительного обращения, сообщили в министерстве социального развития региона.

Кроме того, жители Подмосковья старше 80 лет получают к юбилейным датам подарок от губернатора области — жостовский поднос.

По данным регионального минсоцразвития, в Московской области проживают более 900 человек старше 100 лет. Самой возрастной жительнице региона исполнилось 111 лет.

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