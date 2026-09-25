Предпринимателям Подмосковья расскажут об охране интеллектуальной собственности

Подмосковные предприниматели смогут посетить серию вебинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, посвященную вопросам охраны интеллектуальной собственности, мероприятие организует Департамент развития малого и среднего предпринимательства и налогового стимулирования Минэкономразвития России. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, например, во вторник, 6 октября пройдет вебинар «Основы интеллектуальных прав», в среду, 7 октября, — «Структура государственного управления интеллектуальной собственностью. Роль Роспатента и подведомственных организаций. Государственные процедуры. Виды объектов ИС». Во вторник, 13 октября, желающие могут посетить занятие на тему «Выявление объектов интеллектуальных прав».

Узнать о других вебинарах можно по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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