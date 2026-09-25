В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту «Большое Савино»
В аэропорту Перми «Большое Савино» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
Ограничения касаются работы аэропорта и действуют до отдельного уведомления.
Причины введения временных мер в сообщении ведомства не уточняются. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании рейсов.