В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту «Большое Савино»

Общество

В аэропорту Перми «Большое Савино» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

Ограничения касаются работы аэропорта и действуют до отдельного уведомления.

Причины введения временных мер в сообщении ведомства не уточняются. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании рейсов.

Читайте также

Жителей Подмосковья начали обманывать по хитрой схеме с ремонтом ванн

Жителей Подмосковья начали обманывать по хитрой схеме с ремонтом ванн

Мытье рук больше не спасает: эпидемиолог разрушил миф о защите от кишечных инфекций

Мытье рук больше не спасает: эпидемиолог разрушил миф о защите от кишечных инфекций

«Три часа на все». По каким предметам будет самый короткий ЕГЭ в 2027 году?

«Три часа на все». По каким предметам будет самый короткий ЕГЭ в 2027 году?

Восемь добавок попали под подозрение: ученые изучили влияние на давление

«Календарь без сюрпризов». В октябре у россиян не будет дополнительных выходных

«Календарь без сюрпризов». В октябре у россиян не будет дополнительных выходных

Донорский марафон «Пульс Подмосковья» стартовал в Московской области

Донорский марафон «Пульс Подмосковья» стартовал в Московской области

Американский телеведущий Виктор Лопез умер после двух лет борьбы с раком

Игорь Угольников напомнил молодежи о работе системы ДЭГ в Подмосковье

Игорь Угольников напомнил молодежи о работе системы ДЭГ в Подмосковье

Собаки и кошки едут в отпуск: россияне полюбили путешествия с питомцами

Собаки и кошки едут в отпуск: россияне полюбили путешествия с питомцами

Россияне начали искать спасения от осенней хандры на маркетплейсах

Россияне начали искать спасения от осенней хандры на маркетплейсах

Шестиколесный EcoSport снова в продаже: история машины оказалась необычной

G-Class лишился крыши и получил 900 сил: Brabus показал безумный кабриолет

Добавьте mosregtoday.ru в избранное