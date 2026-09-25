Голод отступает медленно: ФАО оценила ситуацию с продовольствием в мире

В ООН заявили о снижении числа голодающих в мире на 14 миллионов человек

Общество

Число людей, сталкивающихся с голодом в мире, в 2025 году снизилось на 14 миллионов человек по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков в интервью РИА Новости.

По его словам, в 2025 году с проблемой голода столкнулись около 645 миллионов человек, что составляет 7,8% населения планеты. Этот показатель оказался на 14 миллионов ниже уровня 2024 года и на 43 миллиона меньше, чем в 2022 году.

Представитель ФАО отметил, что ситуация с продовольственной безопасностью в мире постепенно улучшается, однако темпы остаются медленными. По его словам, проблема голода по-прежнему сохраняется во многих регионах.

Согласно данным Глобальной системы информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства ФАО, сейчас 41 страна нуждается во внешней продовольственной помощи.

Большая часть таких государств находится в Африке — на этот континент приходится 31 страна из общего числа нуждающихся в поддержке.

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