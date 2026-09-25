В субботу, 26 сентября, на «Городской ферме» ВДНХ пройдет яркое и нестандартное событие — заплыв на тыквах. Одним из участников станет Александр Чусов — бахчевод из Электрогорска, который давно прославился умением выращивать тыквы колоссальных размеров. Для него этот заплыв — совершенно новый эксперимент, к которому он относится с долей юмора, сообщил REGIONS.

Суть затеи проста, но эффектна: из гигантских тыкв сделают импровизированные лодки. Мякоть аккуратно удалят, оставив прочную и при этом легкую корку — она и послужит каркасом для своеобразного одноместного каноэ. В таких «судах» участникам предстоит преодолеть водную дистанцию. В заплыве планируют принять участие около десяти человек, старт намечен на 15:00.

«26 сентября на территории Городской фермы ВДНХ буду плавать в тыкве. Вообще не представляю, как все пройдет. Возможно, я пойду на дно, возможно, нет», — поделился гровер на своей странице в социальных сетях.

Александр Чусов известен в Подмосковье как энтузиаст гигантоводства: ему удается получать плоды весом в несколько сотен килограммов. Теперь же эти гиганты получат неожиданное применение — испытают свою плавучесть.

Подобные водные состязания — давняя традиция на зарубежных фестивалях урожая. В этом году эстафету подхватили и российские любители необычных экспериментов. Событие на ВДНХ обещает стать одним из самых запоминающихся акцентов завершающегося аграрного сезона и отличным поводом взглянуть на привычный урожай по‑новому.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье тыква-рекордсмен устроила «день обжорства».