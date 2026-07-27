11 смертей за неделю: МЧС подвело трагические итоги в Нижегородской области

Прошедшая неделя с 20 по 26 июля обернулась для Нижегородской области чередой трагедий на воде и в быту. По сводкам регионального управления МЧС, за эти семь дней на водоемах региона случилось девять происшествий, и, к сожалению, спасателям не удалось сохранить жизни восьмерых человек. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Самая болезненная потеря — гибель 15-летнего подростка, тело которого обнаружили в водах реки Ветлуги. Цифры статистики в очередной раз напоминают о коварстве летнего отдыха у воды, когда беспечность или неумение плавать оборачиваются непоправимыми последствиями.

Однако водная стихия была не единственным источником угрозы. Огонь тоже собрал свою страшную жатву: за аналогичный период в регионе вспыхнуло 64 пожара. Экстренные службы работали на пределе возможностей, сумев эвакуировать из объятых пламенем зданий 113 человек и буквально вытащить с того света троих нижегородцев. Но, увы, героические усилия пожарных не смогли спасти всех — в огне погибли трое, причем жертвами стихии стали две женщины в областном центре и Ветлужском районе, еще четверо получили серьезные травмы и ожоги.

Эта тревожная неделя наглядно демонстрирует, что и вода, и огонь одинаково беспощадны к человеческой беспечности. Пока одни отдыхающие игнорируют предупреждения о купании в необорудованных местах, другие расплачиваются жизнью за неисправную проводку или непотушенную сигарету.

Ранее сообщалось, что женщина и двое детей погибли в сгоревшей машине под Самарой.