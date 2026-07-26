Семья попала в смертельное ДТП: женщина и двое детей погибли в сгоревшей машине под Самарой

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло смертельное ДТП с участием грузового тягача MAN с полуприцепом и автомобиля Skoda Octavia. После столкновения легковая машина загорелась, в результате чего погибли 3 человека, пишет МК.

После столкновения автомобиль охватило пламя

По предварительным данным, внутри Skoda Octavia находились 2 канистры с бензином объемом по 20 л каждая. После удара емкости воспламенились, из-за чего огонь быстро распространился по салону автомобиля.

В момент аварии водитель легковушки находился вне машины. Мужчина вышел на обочину, а после возгорания попытался спасти находившихся внутри родственников, однако сделать это не удалось.

Погибли женщина и 2 ребенка

В результате трагедии погибли 30-летняя жена водителя и 2 их малолетних детей. Сам мужчина остался жив.

Водитель грузовика также пытался помочь участникам аварии, но огонь перекинулся на его транспортное средство. В результате была повреждена кабина фуры, где находились документы и телефон.

Огонь распространился на другие автомобили

После столкновения пожар также затронул еще 2 легковых автомобиля, которые находились рядом с местом аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.