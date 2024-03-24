«112»: пассажир в аэропорту Шереметьево заявила, что в ее рюкзаке – бомба, вылет сорван

Как передает «112» нештатная ситуация произошла в момент посадки пассажиров на рейс Москва - Ереван.

Одна из вылетавших, едва зайдя в самолет, сообщила всем присутствующим, что якобы захватила с собой на борт взрывное устройство.

«Пассажирка вывалила на бортпроводников важную информацию - в ее ручной клади бомба», — приводится в публикации.

В настоящее время рейс задержан, на место вызваны силы правопорядка. Других подробностей ЧП пока не приводится. Информации от официальных источников не поступало.