«112»: пассажир в аэропорту Шереметьево заявила, что в ее рюкзаке – бомба, вылет сорван
Фото: [Медиасток.рф]
Как передает «112» нештатная ситуация произошла в момент посадки пассажиров на рейс Москва - Ереван.
Одна из вылетавших, едва зайдя в самолет, сообщила всем присутствующим, что якобы захватила с собой на борт взрывное устройство.
«Пассажирка вывалила на бортпроводников важную информацию - в ее ручной клади бомба», — приводится в публикации.
В настоящее время рейс задержан, на место вызваны силы правопорядка. Других подробностей ЧП пока не приводится. Информации от официальных источников не поступало.