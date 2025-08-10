14 дронов за 120 минут: подробности атаки украинских БПЛА на российские регионы

В воскресенье, 10 августа, с 18:00 мск до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 14 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Минобороны России.

Девять дронов было сбито над территорией Брянской области, три – над территорией Калужской области и по одному беспилотнику – над территориями Орловской и Тульской областей.

