15 Гб в месяц: юрист предупредил о возможном списании долгов за VPN через приставов

Вопрос о том, как бороться с сервисами обхода блокировок, не раздражая при этом миллионы пользователей, превратился для российских властей в настоящую головоломку. Последняя инициатива Минцифры — ввести для операторов мобильной связи лимит на международный трафик, который используется VPN, и брать дополнительную плату за его превышение. По задумке, 15 Гб в месяц должны покрыть базовые потребности, а все, что сверху, станет платным. Однако заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Общественной Службой Новостей называет эту меру если не бесполезной, то точно не окончательной: граждане, привыкшие к свободе в сети, просто найдут новый способ обойти ограничение.

По словам эксперта, число пользователей VPN в России за последнее время выросло с двухсот с небольшим тысяч до как минимум шести миллионов — и это только те, кого удалось зафиксировать. Люди продолжают пользоваться привычными мессенджерами и соцсетями, несмотря на блокировки, и введение платы за трафик вряд ли заставит их отказаться от привычного образа жизни. Скорее, начнется новая волна адаптации: пользователи массово перейдут на SIM-карты операторов из ближнего зарубежья — Белоруссии, Казахстана, — где тарифы на международный трафик устроены иначе. «Это как быть наполовину беременным, — иронизирует Соловьев. — Ты либо запрещаешь VPN, либо разрешаешь. А вводить лимиты, чтобы люди не сидели на стримингах по несколько часов, — ну это немножко странно».

При этом юрист не верит в то, что за обход блокировок начнут вводить административную ответственность и массово штрафовать пользователей. Технически доказать факт использования VPN сложно, а выписывать миллионы постановлений — задача нереализуемая. Однако есть другой, более вероятный сценарий: деньги за неоплаченный международный трафик начнут взыскивать через судебных приставов по аналогии с долгами за ЖКХ. Судебный приказ, списание средств со счетов — механизм отлаженный и не требующий личного присутствия нарушителя. «Разговоры об ограничениях могут быть частью PR-тактики "нагнать жути", — допускает Соловьев. — Но если лимиты все же введут, то практика списания долгов через приставов вполне может появиться».

Главная же цель всей этой истории, по мнению эксперта, лежит на поверхности — продвижение национального мессенджера MAX. Без блокировки иностранных конкурентов и создания для них неудобных условий выстроить с нуля аудиторию для отечественного сервиса практически невозможно. Стратегия, как ее видит юрист, такова: максимально ограничить конкурентов, дать людям время привыкнуть к MAX, а затем, возможно, и вернуть заблокированные сервисы, но к тому моменту расклад сил на рынке уже изменится. Правда, сам мессенджер, по признанию Соловьева, пока далек от идеала: голосовые сообщения грузятся с перебоями, а мошенники уже вовсю используют его для взлома аккаунтов по классической схеме — через фишинговые ссылки на голосования.

По его словам, с одной стороны, отказ от иностранных мессенджеров и сервисов обхода блокировок в пользу отечественных разработок — это путь к цифровому суверенитету, и здесь Россия, похоже, готова идти до конца, а с другой — население воспринимает эти процессы крайне болезненно, а технические ограничения неизбежно порождают новые способы их обхода. И чем жестче будут меры, тем изощреннее станут методы пользователей, которые ценят свободу выбора выше идеологических установок.

Ранее сообщалось, что Минцифры отказалось поддержать штрафы за VPN.