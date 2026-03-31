Минцифры отказалось поддержать штрафы за VPN

Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

По его словам, ведомство действительно работает над снижением использования таких сервисов в рамках действующего законодательства, однако идея штрафов для пользователей не поддерживается. Министр назвал ее «решением в лоб», которое в ведомстве считают нежелательным.

Шадаев подчеркнул, что задача должна решаться с минимальными последствиями для граждан. При этом он признал, что полностью ограничить VPN сложно — есть технические нюансы, включая использование сервисов разработчиками и встроенные механизмы оплаты.

Минцифры намерено обсуждать возможные меры с бизнесом, чтобы найти более гибкий и сбалансированный подход без прямого давления на пользователей.

Ранее сообщалось, что россиянам за VPN придется платить дважды.