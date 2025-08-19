158 пострадавших, 25 погибших: раскрыты детали рязанской трагедии

Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось.

По последним данным МЧС России, опубликованным в Telegram-канале ведомства, спасатели извлекли тело еще одного погибшего. Общее количество жертв трагедии достигло 25 человек.

Всего в результате взрыва пострадало 158 человек.

Напомним, взрыв на предприятии по выпуску синтетических волокон в поселке Лесное произошел 15 августа.

По предварительным данным, причиной разрушений стала детонация боеприпаса.

Ранее сообщалось о том, что огромный столб дыма над заводом в Челябинске засняли на видео.