158 пострадавших, 25 погибших: раскрыты детали рязанской трагедии
Взрыв на заводе в Рязанской области унес жизни 25 человек
Фото: [pxhere.com]
Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось.
По последним данным МЧС России, опубликованным в Telegram-канале ведомства, спасатели извлекли тело еще одного погибшего. Общее количество жертв трагедии достигло 25 человек.
Всего в результате взрыва пострадало 158 человек.
Напомним, взрыв на предприятии по выпуску синтетических волокон в поселке Лесное произошел 15 августа.
По предварительным данным, причиной разрушений стала детонация боеприпаса.
Ранее сообщалось о том, что огромный столб дыма над заводом в Челябинске засняли на видео.