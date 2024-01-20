25-летие со Дня образования специальных подразделений по конвоированию УФСИН отмечают в России

В УФСИН России по Московской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со Дня образования специальных подразделений по конвоированию уголовно-исполнительной системы России, на котором чествовали действующих сотрудников и ветеранов отдела конвоирования.

На мероприятии были вручены ведомственные и юбилейные медали, грамоты и благодарственные письма. Представитель Администрации Губернатора Московской области Дмитрий Ланин передал руководству подразделения поздравительный адрес от вице-губернатора Московской области Романа Каратаева, отметив вклад сотрудников учреждения в обеспечение общественной безопасности, законности и правопорядка.

Отмечается, что служба сотрудников отдела по конвоированию связана с высоким риском, т. к. предполагает постоянный контакт с лицами, преступившими закон. В обязанности личного состава входит организация конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным автодорожным и воздушным маршрутам, а также конвоирование особо опасных преступников.

За последние годы улучшилось техническое оснащение конвойной службы, обновляется и расширяется парк спецавтомобилей для перевозки подозреваемых и осужденных. Техника оборудована кондиционерами, системами отопления, видеооборудованием, а также системой мониторинга «ГЛОНАСС». Только в 2023 году отделом конвоирования УФСИН России по Московской области было наряжено более 900 караулов.