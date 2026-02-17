76 дронов сбито за вечер: ПВО отразила атаку БПЛА 16 февраля

16 февраля с 20:00 мск до полуночи средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов — 26 — было сбито над акваторией Черного моря, еще 24 — над территорией Краснодарского края. Кроме того, 15 БПЛА ликвидированы над акваторией Азовского моря, 6 — над Республикой Крым, по 2 — над Белгородской и Воронежской областями, а также 1 дрон — над Республикой Адыгея.

