Появились подробности о массированной атаке на Краснодарский край

В ночь на 15 февраля Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале, в результате ударов пострадали два человека, которых оперативно доставили в больницы.

Известно, что в результате инцидента повреждения получили насколько объектов, а также возник пожар. Самой сложной оказалась ситуация в поселке Волна, где повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. На месте чрезвычайного происшествия работают пожарные.

Под удар попали и другие районы Краснодарского края. В Сочи осколками повредило частный дом, а в селе Юровка под Анапой повреждена котельная. Местные жители сообщили, что взрывы были слышны в разных частях города.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе после атаки ВСУ более 220 тыс. жителей остались без электричества.