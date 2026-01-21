«97 человек против огня». В порту Краснодарского края вспыхнул пожар после удара ВСУ

По территории Краснодарского края в течение двух суток наносятся удары. По данным региональных властей, в результате инцидентов имеются пострадавшие и повреждения объектов инфраструктуры.

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, целью одного из ударов стали терминалы в порту поселка Волна (Темрюкский район). По предварительной информации, погибли два работника портового предприятия, несколько человек получили ранения.

Вследствие атаки загорелись четыре емкости с нефтепродуктами. Для тушения пожара на место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. На данный момент к ликвидации последствий привлечены 97 специалистов и 29 единиц специальной техники. Губернатор выразил соболезнования родным погибших и пообещал всю необходимую поддержку пострадавшим.

Ранее сообщалось о том, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.