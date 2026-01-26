А Ростове-на-Дону подросток напал на школьницу в классе, учителям пришлось его оттаскивать

Конфликт разгорелся на почве личных отношений. После расставания молодой человек, по данным издания, не мог смириться с решением девушки и начал ее преследовать. Ситуация достигла критической точки, когда он явился к ней прямо на урок, принеся с собой нож. В классе подросток в порыве ярости набросился на бывшую возлюбленную с кулаками. Инцидент был остановлен благодаря вмешательству преподавателей, которые успели оттащить агрессора. Однако на следующий день он продолжил угрожать уже одноклассникам девушки, рассылая им сообщения с запугиваниями. Родители пострадавшей школьницы незамедлительно обратились с заявлением в правоохранительные органы. Подростка задержали и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. Примечательно, что даже находясь на допросе, задержанный продолжал вести себя демонстративно, выкладывая в социальные сети короткие видео.