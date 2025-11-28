Абонентам предложат самим отключать иностранные вызовы

В России рассматривают идею ограничить входящие международные звонки, чтобы усложнить деятельность телефонных мошенников. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, участвующий в разработке нового законопроекта.

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин в интервью ТАСС рассказал, что одна из обсуждаемых инициатив направлена на усиление защиты граждан от зарубежных мошенников. По его словам, сейчас изучается возможность введения механизма, позволяющего блокировать входящие вызовы с иностранных номеров.

Сенатор пояснил, что речь идет не о полном запрете, а о системе по выбору: абонент получит право самостоятельно отключить все международные вызовы. Если пользователь не активирует блокировку, такие звонки будут отмечаться специальным визуальным индикатором. Эта маркировка, по мнению Шейкина, поможет людям быстрее распознавать потенциально опасные номера и избегать мошеннических схем.

Он добавил, что технические детали и порядок внедрения инициативы пока обсуждаются. Проект находится на стадии проработки, и специалисты анализируют возможные способы реализации, чтобы новая мера была удобной для граждан и эффективной в борьбе с киберпреступностью.

