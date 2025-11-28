Роспотребнадзор напомнил о правах потребителей при покупке товаров по акциям

В преддверии распродаж в рамках «черной пятницы» Роспотребнадзор опубликовал разъяснения, касающиеся прав потребителей при приобретении товаров по акциям. Товары, купленные со скидкой, подлежат возврату и обмену на тех же условиях, что и обычная продукция, об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре в «черную пятницу».

В частности, непродовольственные товары надлежащего качества можно обменить в течение 14 дней с момента покупки, если они не подошли по форме, размеру, фасону или другим характеристикам. Исключение составляют товары, включенные в специальный перечень, утвержденный правительством РФ, такие как лекарства, предметы личной гигиены, нижнее белье и ювелирные изделия.

При обнаружении в акционном товаре недостатков потребитель имеет право на ряд предусмотренных законом мер защиты. Согласно разъяснениям, можно требовать замены на аналогичный товар или продукцию другой марки с соответствующим перерасчетом стоимости, соразмерного уменьшения цены, бесплатного устранения дефектов либо полного расторжения договора купли-продажи с возвратом уплаченных средств.

Ведомство также обратило внимание на важность проверки условий использования дисконтных программ и рекомендовало покупателям проявлять повышенную бдительность в период масштабных распродаж. Для предотвращения импульсивных покупок специалисты советуют заранее составлять подробный список необходимых товаров и проводить сравнительный анализ цен у разных продавцов, поскольку заявленные скидки не всегда могут соответствовать реальному снижению стоимости.

