Ад на 21-м этаже: жители высотки на севере Москвы могут сгореть заживо в «мусорной ловушке»

В многоэтажном доме, расположенном на севере Москвы, вспыхнул пожар. Возгорание произошло в 25-этажном жилом комплексе «Янтарный», расположенном на улице Лавочкина. Пламя охватило одну из квартир на 21-м этаже. На место оперативно прибыли пожарные и спасатели.

По информации телеграм-канала SHOT, существует вероятность, что в горящем помещении заперт ребенок. Из здания уже эвакуированы 40 жильцов. Одного человека удалось вывести из охваченной огнем квартиры, однако, по предварительным данным, внутри все еще могут оставаться люди.

Спасатели столкнулись с серьезным препятствием: доступ в квартиру затруднен из-за сильной захламленности. В текущих условиях существует высокий риск, что пламя перекинется на соседние квартиры.

