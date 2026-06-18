В Подмосковье подвели итоги Всероссийского форума молодых специалистов УИС «Лидер – 2026»

В Подмосковье на базе Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги третьего Всероссийского форума молодых специалистов уголовно-исполнительной системы «Лидер – 2026», который стад образовательной и дискуссионной площадкой для специалистов из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН России.

Для участников подготовили мастер-классы, тренинги и выступления ведущих экспертов, государственных и общественных деятелей. Финальный день мероприятия прошел при участии директора ФСИН России генерала внутренней службы РФ Аркадия Гостева, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова, генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина и не только.

«Наша встреча, ставшая доброй традицией, в очередной раз объединила молодых, талантливых сотрудников для профессионального общения, обмена опытом, обсуждения инициатив, поиска новых решений как в сфере молодежной политики, так и в профессиональной деятельности», – сказал директор ФСИН России.

По его словам, сегодня более половины коллектива Федеральной службы исполнения наказаний – это молодежь в возрасте до 35 лет. Он также рассказал о проводимой работе по укреплению кадрового потенциала, заполнению вакантных должностей, содействию целям специальной военной операции.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения. Заслуженные награды были вручены финалистам Всероссийского конкурса на звание «Лучший молодой сотрудник уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Первое место занял начальник отдела режима и надзора ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия капитан внутренней службы Александр Федоров. В тройке лидеров оказались главный специалист отдела проектной работы и видеообеспечения ЦОУВР ФСИН России старший лейтенант внутренней службы Наталья Лисицкая и инспектор-дежурный отдела режима и надзора ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области старший прапорщик внутренней службы Рустем Кусбергенов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.