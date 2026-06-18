«Сестра Стоунхенджа»: деревянный памятник рядом оказался старше на 500 лет

Археологи обнаружили всего в пяти километрах от Стоунхенджа древнее сооружение, которое могло быть своеобразным «черновиком» знаменитого каменного круга. Как сообщает Associated Press, памятник появился примерно на 500 лет раньше Стоунхенджа.

Находку сделали в районе Булфорда на юге Англии. По мнению специалистов компании Wessex Archaeology, сооружение состояло из двух деревянных столбов, установленных на расстоянии около 120 метров друг от друга.

Их положение было тщательно рассчитано: линия между столбами указывала на восход солнца в день летнего солнцестояния и на закат в день зимнего. Это позволяет предположить, что место использовали для крупных религиозных собраний и наблюдения за движением солнца.

Раскопками руководил 76-летний археолог Фил Хардинг, известный по британской телепрограмме Time Team. Он назвал открытие главным событием своей карьеры.

На участке нашли керамику, кости животных и редкий дисковидный нож. Сами раскопки проводились с 2015 по 2017 год, однако анализ находок занял еще несколько лет.

Стоунхендж начали строить около пяти тысяч лет назад, а его каменный круг появился примерно в 2500 году до нашей эры. О назначении памятника спорят до сих пор, но наиболее распространенная версия связывает его с культом солнца.

Хардинг отметил, что еще до появления Стоунхенджа люди собирались на соседнем холме и встречали восход в самый длинный день года почти так же, как это делают современные посетители.