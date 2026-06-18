Новый тип землетрясений может изменить представления о планете

Ученые зафиксировали в мантии под США ранее неизвестный класс сейсмических событий. Эти глубокие землетрясения не ощущаются на поверхности и связаны с особенностями древних геологических структур. Об этом сообщает The Seismic Record.

Геологи из Университета Юты сообщили об обнаружении нового типа глубоких землетрясений, происходящих в континентальной мантии под территорией США. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале The Seismic Record, такие сейсмические события происходят на значительной глубине и не ощущаются на поверхности Земли.

Новый класс сейсмических явлений зафиксирован в мантии

Ученые проанализировали архивные и современные сейсмограммы и выявили серию ранее недооцененных подземных толчков. Одним из первых примеров стал случай 1979 года в штате Юта, где было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8 на глубине около 90 километров.

Похожие события отмечались и в более поздние годы, включая землетрясение 2025 года в бассейне Уинта магнитудой 4,1, произошедшее на глубине около 68 километров. Все выявленные очаги находились ниже границы Мохоровичича, отделяющей земную кору от мантии.

Причины явления связаны с особенностями мантии

Ранее считалось, что породы мантии слишком пластичны для накопления напряжения, необходимого для возникновения землетрясений. Однако новые данные показали, что подобные процессы возможны и на этих глубинах.

Исследователи отмечают, что подобные явления сосредоточены в районе Вайомингского кратона — древнего и устойчивого участка континентальной коры. Его взаимодействие с потоками мантии может вызывать деформации, приводящие к сейсмической активности.

Почему землетрясения не ощущаются на поверхности

Специалисты поясняют, что большая глубина очагов делает такие события практически незаметными для людей. Энергия землетрясений рассеивается до того, как достигает поверхности.

По данным исследования, с 1990 года в регионе было зарегистрировано более 450 подобных событий, что указывает на устойчивый характер этого геофизического процесса.

Ученые продолжают изучение явления

Исследователи предполагают, что взаимодействие древних геологических структур с потоками мантии может быть более сложным, чем считалось ранее. Работа в этом направлении продолжается, чтобы уточнить механизмы формирования таких глубинных землетрясений.