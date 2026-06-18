Затерянные миры рядом: топ-5 фэнтези‑книг для первого путешествия

Неподготовленному читателю, который решит начать знакомство с жанром с нашумевшего бестселлера или философски перегруженной новинки, есть риск навсегда разочароваться в фэнтези. Чтобы этого избежать, VSE42.RU отобрал пять произведений, способных помочь новичкам по достоинству оценить всю глубину и разнообразие этого литературного направления.

Субъективное мнение редакции таково: погружение в жанр стоит начинать с произведений, в центре которых находятся яркие, запоминающиеся персонажи — герои, с которыми читатель без труда сможет провести параллели с самим собой.

Ключевую роль играют и авторы: их стиль должен быть живым, динамичным, искрящимся остроумием. И, разумеется, важны миры — такие, в которые хочется переместиться по-настоящему. Именно этими критериями авторы рейтинга руководствовались, формируя подборку из пяти книг (как зарубежных, так и российских авторов), которые, по их мнению, станут идеальным проводником в мир фэнтези.

5 место. «Волкодав», Мария Семенова

Образец славянского фэнтези от автора-историка. Погружает в древнюю атмосферу с мощными характерами и историями о чести. Главный герой — воплощение благородства, а мотивы злодеев понятны и объяснимы.

4 место. «МИФы», Роберт Асприн

Блистательный английский юмор в мире, населенном демонами, драконами и вампирами. Молодой маг в центре сюжета вызывает мгновенную симпатию. Минус: последние книги цикла слабее, но романы самодостаточны, и финал можно не читать.

3 место. «Ночной дозор», Сергей Лукьяненко

Городское фэнтези в знакомых российских реалиях 90-х. Дозоры магов и вампиров, живущих среди людей, захватывают с первых страниц. Последние книги цикла уступают первым, но в «Сумеречном дозоре» есть логическая точка для остановки.

2 место. «Досье Дрездена», Джим Батчер

Детективное городское фэнтези с харизматичным чародеем-частным сыщиком. Герой обаятелен, беден из-за принципов, не всемогущ и постоянно попадает в переделки — это сближает с читателем. Автор держит марку на протяжении всего цикла.

1 место. «Ведьмак», Анджей Сапковский

Лучший выбор, по мнению авторов рейтинга, для первого знакомства с жанром. Здесь есть все: переосмысление сказок в новеллах, эпичные батальные сцены, любовные драмы, детектив, политические интриги и меткий юмор. Идеальный вход в мир фэнтези для любого читателя.

Ранее сообщалось, что депутат предложил выдавать школьникам ваучеры на бумажные книги.