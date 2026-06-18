Кто победит на ЧМ-2026? Стал известен точный прогноз 11 математических моделей

Испания выглядит главным претендентом на победу в чемпионате мира, однако даже ее шансы остаются довольно скромными. Как пишет Daily Mail, физик и основатель компании Wangari Ари Джури создал 11 математических моделей, которые выбрали сразу четырех возможных чемпионов.

Семь систем поставили на Испанию, две — на Аргентину, еще по одной назвали фаворитами Францию и Нидерланды.

После усреднения всех прогнозов рейтинг получился таким:

Испания — 20%;

Франция — 14%;

Аргентина — 14%;

Нидерланды — 10%;

Англия — 9%;

Бразилия — 7%;

Португалия — 5%;

Германия — 5%;

Хорватия — 2%;

Колумбия — 2%.

Пять моделей оценили шансы Испании выше 25%, а одна дала команде почти треть вероятности победы. Однако Джури подчеркивает: даже главный фаворит скорее не выиграет турнир, чем выиграет.

Причина в непредсказуемости матчей на выбывание. Один гол, удаление или ошибка могут полностью изменить исход турнира.

Модели также заметно расходились при оценке отдельных игр. Например, вероятность победы Испании над Марокко колебалась от 25 до 69%, а одна система вообще считала наиболее вероятной ничью.

По словам Джури, использование нескольких моделей помогает сгладить ошибки каждой из них. Одни учитывают свежую форму команд, другие — прошлогодние результаты, третьи пытаются предсказать разницу мячей. Поэтому итоговый прогноз устойчивее, но все равно остается лишь расчетом, а не готовым сценарием чемпионата.