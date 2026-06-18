В Подмосковье услугой по установлению сервитута на участок в границах земель транспорта воспользовались более 120 раз

В Подмосковье набирает обороты цифровизация земельно‐имущественных сервисов: спрос на электронное оформление сервитутов в полосе отвода автодорог стабильно растет. С начала года услугой воспользовались свыше 120 раз. Такую статистику приводят в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Весь процесс выстроен в цифровом формате и не требует личного визита: подать заявление можно через портал госуслуг Московской области. Алгоритм максимально прозрачен: после авторизации с подтвержденной учетной записью в ЕСИА достаточно найти нужный сервис в навигационной цепочке «Бизнесу» → «Земля» → «Сервитуты и ограничения». Воспользоваться сервисом могут разные категории заявителей — от обычных граждан до компаний и индивидуальных предпринимателей.

Рассмотрение заявки занимает до 10 рабочих дней. Статус обращения и итоговый результат отображаются в личном кабинете пользователя. Если запрос одобрен, заявителю направляют соглашение об установлении сервитута. Для его подписания доступны два удобных варианта: воспользоваться мобильным приложением «Госключ» либо применить усиленную квалифицированную электронную подпись.

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