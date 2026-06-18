Что стоит за закрытыми встречами Toyota с российскими автодилерами

Японский автоконцерн Toyota продолжает поддерживать контакт с российскими дилерами, несмотря на текущую международную ситуацию. Об этом сообщил автоэксперт Олег Мосеев, отметив подготовку новой закрытой встречи представителей компании с российским дилерским сообществом, пишет РГ.

Новая встреча дилеров запланирована за рубежом

По информации эксперта, очередные трехдневные консультации с участием российских автодилеров планируется провести в Таиланде. Подобные мероприятия уже проходили ранее и носят закрытый формат.

Отмечается, что производитель продолжает взаимодействие с партнерами, что, по мнению специалистов рынка, сохраняет устойчивость бренда на российском рынке.

Обсуждаются поставки и послепродажное обслуживание

Ранее сообщалось, что Toyota проводила аналогичные встречи, на которых обсуждались вопросы обслуживания клиентов и возможные схемы поставок автомобилей, в том числе через третьи страны.

По словам эксперта, компания сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, а часть автомобилей поступает через альтернативные каналы, включая параллельный импорт.

Продажи японских брендов в России растут

По данным отраслевых аналитиков, за первые пять месяцев 2026 года в России было зарегистрировано около 30,9 тысячи новых легковых автомобилей японских марок. Этот показатель почти в три раза превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Toyota остается лидером среди японских производителей по продажам, за ней следуют Mazda и Honda, демонстрирующие заметный рост поставок и регистраций на российском рынке.