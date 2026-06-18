Производитель деликатесов из Солнечногорска оптимизировал производство колбас

На предприятии в Солнечногорске подвели итоги пилотного проекта в рамках федеральной инициативы «Производительность труда». Компания, специализирующаяся на выпуске сыровяленых колбас и деликатесов премиум‐сегмента по классическим итальянским технологиям, сумела заметно повысить эффективность производства на участке тонких колбас. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ключевую роль в трансформации рабочих процессов сыграли эксперты Регионального центра компетенций Московской области: они не только обучили персонал методам бережливого производства, но и сопровождали предприятие на всех стадиях внедрения оптимизационных решений.

Комплекс принятых мер позволил добиться ощутимых результатов. Внедрение стандартизированных операционных процедур, перераспределение нагрузки между операторами и реорганизация рабочих мест по методологии 5С дали прирост выработки в ООО «Солерамичи» на 27%. Одновременно удалось сократить длительность производственного цикла изготовления колбас — на 18%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.