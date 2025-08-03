Адлер в опасности? Горит нефтебаза у самого моря

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Вооруженные силы Украины продолжают атаки на российские регионы. В ночь на 3 августа вражеские дроны атаковали Адлеровский район Сочи.

В результате на нефтебазе произошло возгорание резервуара с топливом на нефтебазе. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной.

На месте ЧП работают экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ситуация находится под личным контролем главы города.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на месте работают 127 человек и 35 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля результате ударов на Сочи погибли две женщины, еще одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести. Четверых пострадавших пришлось госпитализировать, остальные отделались амбулаторным лечением.