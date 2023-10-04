Административное здание пострадало в Белгороде при падении украинского беспилотника
Фото: [© Сергей Пивоваров/РИА Новости]
Над Белгородской областью за ночь было сбито 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Все дроны были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами. Падающие обломки беспилотников причинили повреждения двум зданиям. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна», - написал он в своем микроблоге.
Помимо этого ущерб был причинен трем автомобилям. Губернатор пообещал, что после проведения подомового обхода данные будут дополнены и уточнены, экстренные службы займутся ликвидацией всех обнаруженных повреждений.