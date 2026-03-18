Известный российский актер Сергей Шароватов, знакомый зрителям по ролям в нашумевших сериалах «Фишер» и «Чикатило», оказался в центре неприятной истории, которая может коснуться любого, кто ищет пассивный доход. Два года назад артист вложил около 2,5 млн рублей в строительство экоотелей в Ленинградской области, но стройка так и не началась, а вернуть деньги целиком не получается до сих пор. Подробности этой запутанной схемы Общественной Службе Новостей раскрыл ипотечный брокер и адвокат актера Дмитрий Кваша.

По его словам, сначала все выглядело вполне прилично: инвестиционный проект, обещания процентов, красивые планы. Но довольно скоро выплаты прекратились, а представители компании развели руками, сославшись на сложную экономическую ситуацию и кассовый разрыв. Как выяснилось позже, Шароватов — далеко не единственный пострадавший. В общей сложности аферисты собрали с примерно тысячи доверчивых вкладчиков около двух миллиардов рублей. Деньги якобы пошли на строительство объектов «Симагино» и «Лесколово», но реальность оказалась прозаичнее: на одной из площадок для видимости вбили сваи и на этом работы закончились.

Юрист уточнил, что, когда история получила огласку и запахло серьезными разбирательствами, компания пошла на попятную. Испугавшись суда, представители вернули актеру половину суммы, фактически купив его молчание. Но как только шум утих, они снова перестали выходить на связь. Сейчас адвокат Шароватова бьет тревогу не столько ради возврата оставшихся денег, сколько ради предупреждения других: компания продолжает работу по принципу финансовой пирамиды, выплачивая старым инвесторам только за счет притока новых.

По его мнению, эта история — классический пример того, как красивая идея экологичных отелей разбивается о суровую реальность. Шароватов, как и сотни других людей, поверил в обещания и остался у разбитого корыта. Итог печален: масштабная стройка оказалась миражом, а возврат инвестиций — бесконечным квестом, в котором главный приз, возможно, так и не будет найден.

