Адвокат Астахов назвал способы проверки кредитной истории

По словам известного российского адвоката Павла Астахова, каждый гражданин РФ дважды в год может бесплатно запросить свою кредитную историю в бюро, где хранятся отчеты, с целью не стать жертвой мошенников. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что также это можно сделать через портал госуслуг, однако стоит помнить, что сам документ со списком будет доступен какое-то время, после чего исчезнет, в связи с чем стоит сделать скриншот или фото.

По мнению юриста, после этого стоит обратиться в эти организации за получением кредитной истории. Если выявлен кредит, который человек не брал, или обращение в банк за кредитом, которое он не подавал, то это уже основание для того, чтобы выяснить, кто и когда обращался в данный банк и получил кредит.