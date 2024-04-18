Адвокат Астахов назвал способы проверки кредитной истории
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам известного российского адвоката Павла Астахова, каждый гражданин РФ дважды в год может бесплатно запросить свою кредитную историю в бюро, где хранятся отчеты, с целью не стать жертвой мошенников. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что также это можно сделать через портал госуслуг, однако стоит помнить, что сам документ со списком будет доступен какое-то время, после чего исчезнет, в связи с чем стоит сделать скриншот или фото.
По мнению юриста, после этого стоит обратиться в эти организации за получением кредитной истории. Если выявлен кредит, который человек не брал, или обращение в банк за кредитом, которое он не подавал, то это уже основание для того, чтобы выяснить, кто и когда обращался в данный банк и получил кредит.