Адвокат Астахов считает, что закон о конфискации имущества за фейки об армии довольно серьезен
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По словам адвоката Павла Астахова, за распространение фейков об армии, к которым подростки относятся чаще всего несерьезно, теперь грозит конфискация имущества. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что родителям следует смотреть за своими детьми, поскольку наказание за это придется нести серьезное.
По мнению юриста, за распространение заведомо ложной информации, призывы к осуществлению вооруженной деятельности, которая направлена против безопасности государства, и оправдание нацизма теперь еще положена и конфискация оружия.