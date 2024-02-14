Адвокат Астахов считает, что закон о конфискации имущества за фейки об армии довольно серьезен

По словам адвоката Павла Астахова, за распространение фейков об армии, к которым подростки относятся чаще всего несерьезно, теперь грозит конфискация имущества. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что родителям следует смотреть за своими детьми, поскольку наказание за это придется нести серьезное.

По мнению юриста, за распространение заведомо ложной информации, призывы к осуществлению вооруженной деятельности, которая направлена против безопасности государства, и оправдание нацизма теперь еще положена и конфискация оружия.