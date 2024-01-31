Адвокат Астахов считает очень опасным мошенничество с подделкой голосов

По словам адвоката Павла Астахова, в нашей стране активизировались злоумышленники, которые начали использовать возможности искусственного интеллекта для введения в заблуждение своих потенциальных жертв. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что существуют правила, помогающие защититься от мошенников, которые имитируют чужие голоса.

По мнению юриста, не следует сразу бросаться выполнять просьбу, даже если голос очень знаком. То есть нужно извиниться, скинуть звонок и перезвонить этому человеку.

Он отметил, что также посредством нейросети подделываются и номера телефонов.