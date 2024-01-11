Адвокат Астахов заявил, что поступок бросившего малыша в снег блогера нельзя объяснить

Видео бросания двухмесячного малыша блогером Косенко, проживающим за границей, в снег вызвало большой резонанс в обществе. По словам адвоката Павла Астахова, УК РФ дает возможность возбуждать уголовные дела и расследовать их при условии совершения противоправных действий не на территории нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что блогер явно был невменяем, хотя адвокаты утверждают, что он бросал куклу.

По мнению телеведущего, дистанционно вести дело будет непросто, но тем не менее расследование будет.

Он подчеркнул, что даже с человеческой точки зрения данный поступок невозможно объяснить, поскольку это может привести и к психологической, и к физической травмам.