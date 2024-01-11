Адвокат Астахов заявил, что поступок бросившего малыша в снег блогера нельзя объяснить
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Видео бросания двухмесячного малыша блогером Косенко, проживающим за границей, в снег вызвало большой резонанс в обществе. По словам адвоката Павла Астахова, УК РФ дает возможность возбуждать уголовные дела и расследовать их при условии совершения противоправных действий не на территории нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что блогер явно был невменяем, хотя адвокаты утверждают, что он бросал куклу.
По мнению телеведущего, дистанционно вести дело будет непросто, но тем не менее расследование будет.
Он подчеркнул, что даже с человеческой точки зрения данный поступок невозможно объяснить, поскольку это может привести и к психологической, и к физической травмам.