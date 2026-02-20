Адвокат добился освобождения российской семьи из техасского центра содержания мигрантов

Многодетная семья из России, проведшая четыре месяца в иммиграционном центре в Техасе, наконец вышла на свободу. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на адвоката задержанных.

Супруги Никита и Оксана с тремя детьми — Кириллом, Камиллой и Константином — находились под стражей в центре Диллей с октября 2025 года. По словам освобожденных, это время стало для них тяжелым испытанием: у детей на фоне пережитого стресса наблюдались тревожность, приступы тошноты и сильный страх.

Как стало известно, после выхода на свободу семья планирует отправиться в Калифорнию к родственникам-спонсорам.

Решающим фактором для освобождения стало вмешательство их адвоката Элоры Мукерджи, которая направила властям обращение с требованием выпустить россиян по медицинским показателям. Защитница подчеркнула, что несовершеннолетние содержались в неволе значительно дольше предельного 20-дневного срока, установленного американским законодательством. По ее мнению, администрация центра сознательно создавала невыносимые условия, чтобы заставить мигрантов отказаться от дальнейших попыток урегулировать свой статус, и лишь постоянное юридическое давление и пристальное внимание прессы заставили систему сдать назад.

В Министерстве внутренней безопасности США, однако, категорически отвергли обвинения в жестоком обращении. В ведомстве настаивают, что центр в Диллее полностью приспособлен для размещения семей, а детям обеспечиваются все необходимые условия: медицинская помощь, сбалансированное питание и доступ к школьному образованию.