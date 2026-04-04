Ранены трое детей: в Петербурге в многоэтажном доме прогремел взрыв

В субботу, 4 апреля, в 20:38 спасателям сообщили о возгорании в Красносельском районе по адресу Петергофское шоссе, 59. Пламя охватило трехкомнатную квартиру. Площадь пожара составила 10 кв. м. Известно о несовершеннолетних пострадавших, сообщило МЧС Петербурга в канале МАХ.

По информации ведомства, к 21:05 специалисты полностью потушили огонь. Сначала в МЧС проинформировали, что сведения о пострадавших не поступали. Однако позже в канале ведомства появилась обновленная информация — трое детей после пожара госпитализированы в медицинское учреждение.

«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава», — указано в сообщении МЧС.

Предварительная причина пожара — в одной из квартир на восьмом этаже взорвался газовый баллон, предназначенный для туризма, сообщила Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, дети остались без контроля взрослых и играли с ним. По данным издания, врачи диагностировали у детей легкие ожоги и отравление дымом. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

