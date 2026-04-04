Учительница вместо мамы: педагог взяла на себя заботу о первокласснице после наводнения в Дагестане

Жительница дагестанского села в беседе с РИА Новости рассказала , что, пока она улаживает вопросы с жильем после наводнения, классная руководительница ее дочери-первоклассницы полностью взяла на себя заботу о ребенке.

Как рассказала женщина, незадолго до наводнения ее дочь серьезно заболела. Когда начались ливни, их дом оказался затоплен. Имея на руках больного ребенка, мать опасалась покидать село и ехать к родственникам — девочке могло стать еще хуже. Тогда на помощь пришла классная руководительница.

«Я ее (учительницу. — Прим. ред.) вообще не знала. И она просто мне позвонила, сказала: "Я слышала про вас, можно ребенка я заберу?" — Я говорю: "У нее 40 температура". Она приехала, забрала. Она в школе преподает. Мой ребенок два дня сейчас находится у нее», — рассказала собеседница РИА Новости.

Женщина добавила, что благодаря содействию муниципальных властей она может оформить все нужные бумаги для получения компенсации за испорченное имущество и приступить к ремонту своего жилья.

Согласно последним данным, в Дербентском районе Дагестана после обильных осадков пострадало не менее 76 домов. Местным жителям оказывается поддержка. Об этом РИА Новости сообщил глава муниципалитета Эльман Аллахвердиев. От наводнения пострадали села Нижний Джалган и Хазар. В селе Верхний Митаги оказался размыт участок дороги на въезде.

