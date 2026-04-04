Вернуть бы время вспять: робот-мойщик рухнул с 16‑го этажа — лобовое стекло машины разбито вдребезги

В одном из городов России произошел инцидент с участием робота, предназначенного для мытья окон. Устройство, созданное для вертикальной очистки стеклопакетов, сорвалось с высоты 16-го этажа. Его неконтролируемый полет закончился жестким ударом по лобовому стеклу машины, припаркованной у жилого дома, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал 112.

По информации корреспондента издания, который ознакомился с видео инцидента, техника не просто упала вниз, а серьезно повредила чужое имущество — робот приземлился прямо на лобовое стекло легковой машины, разбив его.

По данным издания, видео выложил владелец робота: мужчина с сожалением перебирает разложенные на столе детали некогда полезного устройства.

«Если бы можно было вернуть время вспять, я бы обязательно тебя пристегнул», — MK.RU цитирует слова автора видео.

По информации издания, эксперты по обслуживанию такой техники предупреждают: даже при наличии мощных магнитов и встроенных систем удержания работа на высоте всегда остается опасной.

В материале MK.RU подчеркивается, что изготовители настоятельно советуют применять дополнительный страховочный трос, закрепляемый на неподвижной конструкции внутри здания. Игнорирование этого требования, как в истории с автором видео, грозит повреждением чужого имущества, травмированием случайных прохожих и даже более серьезными последствиями.

