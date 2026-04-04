Идет упадок сил: что заставляет молодых людей менять взгляды и обращаться к Христу

В 2026 году среди молодежи усилился интерес к православной вере. Заместитель председателя молодежного отдела Синода Русской православной церкви за границей Андрей Соммер отметил, что такая тенденция связана с внутренним ощущением пустоты, которое испытывают многие люди в современном обществе. По его мнению, светская среда не всегда дает ответы на важные жизненные вопросы. В результате молодые люди начинают искать духовные ориентиры и обращаются к религии как к источнику смысла и истины, сообщило РИА Новости.

Роль церкви в жизни молодых людей

Священник подчеркнул, что православная церковь все чаще становится точкой притяжения для молодежи. Она помогает людям находить поддержку, объединяться и сохранять внутреннюю устойчивость в сложных жизненных ситуациях.

Он также указал, что религиозные общины выполняют важную социальную функцию, создавая пространство для общения и взаимопомощи.

Рост интереса за рубежом

Соммер обратил внимание на увеличение числа молодых прихожан не только в России, но и за ее пределами. В частности, в США наблюдается рост интереса к православию среди местной молодежи.

По его данным, за последние несколько лет количество приходов Русской православной церкви за границей в мире увеличилось примерно на 50, что свидетельствует о расширении влияния и востребованности религиозных институтов.