Счастливый финал для пуделя: двухмесячного щенка спасли после крушения поезда и вернули хозяйке в Уфе

В Уфе хозяйке вернули двухмесячного щенка пуделя, который находился один в багажном купе поезда №302 «Москва – Челябинск», сошедшего с рельсов в Ульяновской области, сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную пассажирскую компаниюи (ФПК, «дочка» РЖД).

По информации издания, щенок ехал без сопровождения хозяина. Во время крушения вагон, в котором он находился, также пострадал. За собакой во время пути и после аварии присматривала проводница штабного вагона.

«После того, как все покинули вагон, Ирина (проводница. — Прим. ред.) вернулась в багажное купе за своим "четвероногим пассажиром"», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, щенок замерз и был напуган, но физически не пострадал. Однако клетка, в которой он находился, повредилась. Проводница поместила животное в рюкзак и перенесла в резерв проводников, где о нем позаботились сотрудники. В субботу, 4 апреля, щенка передали хозяйке на вокзале в Уфе.

«Собака теперь дома!» — отметили в перевозчике.

Ранее сообщалось, что районная больница превратилась в полевой госпиталь после крушения поезда под Ульяновском.