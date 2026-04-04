Табло врет? Водитель замерил время ожидания на границе с Абхазией и выложил видео в Сеть

На подъезде к пункту пропуска «Адлер» (Псоу) на границе с Абхазией установили электронное табло. Оно показывает примерное время ожидания в очереди. Один из автомобилистов решил проверить, насколько точна эта информация. Он замерил время и записал видео, которое моментально разлетелось по социальным сетям, сообщило SOCHI1.

По информации водителя, время ожидания, указанное на электронном табло, составляет 10 минут.

«Сейчас у нас время 13:17, посмотрим, за сколько мы ее пройдем», — комментирует автор видео из Сети.

По данным издания, когда водитель уже выехал на территорию Абхазии сразу за пунктом пропуска, он с удивлением обнаружил, что на часах 14:01. По его словам, ни о каких 10 минутах ожидания речи не шло.

«Все это формально», — резюмирует он.

Корреспондент издания высказал мнение, что вся процедура заняла у водителя меньше часа — это отличный показатель. В праздничные и выходные дни так быстро не получится, считает автор статьи.

Издание напомнило о нововведениях, которые теоретически могут влиять на скорость прохождения границы. В частности, детям до 14 лет снова разрешили пересекать границу с Абхазией без заграничного паспорта. Это требование (наличие документа на каждого ребенка) действовало с 20 января 2026 года и серьезно сдерживало туристический поток.

Ранее сообщалось, что отдых в Абхазии на период майских праздников дорожает вдвое.