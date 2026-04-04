На любой кошелек: глава АКОРТ опроверг информацию о тотальном подорожании томатов до 500 руб./кг

В крупных российских розничных сетях стоимость томатов стартует от 249 руб. за килограмм — это укладывается в обычные сезонные колебания. Такую информацию ТАСС предоставил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По информации издания, ранее телеграм-канал сообщал о резком подорожании помидоров в магазинах. По данным канала, средняя цена овоща превышает 500 руб. за килограмм, а в отдельных случаях доходит почти до полутора тысяч.

«В крупных торговых сетях цены на томаты начинаются от 249 руб. за килограмм, что соответствует сезонным трендам», — сказал Богданов.

Как пояснил Богданов, в начале и середине апреля стоимость томатов традиционно достигает максимума из-за роста расходов тепличных хозяйств. Позже, с созреванием отечественных грунтовых овощей, цены идут вниз. При этом сезонная коррекция цен на томаты наступает позже, чем на огурцы.

По мнению эксперта, торговые сети, со своей стороны, работают над расширением поставок — как российских, так и импортных овощей. Это необходимо, чтобы поддерживать широкий и доступный выбор томатов в разных ценовых категориях. В зависимости от формата магазина покупатели могут найти от 5 до 53 видов помидоров в различной фасовке. Это, по словам Богданова, позволяет каждому потребителю сделать оптимальный выбор.

