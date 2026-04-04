Врачи Подольска наметили шаги к 9 Мая: как медучреждения округа готовятся встретить 81-ю годовщину Победы

В рамках мероприятия участники обсудили подготовку медицинских учреждений округа к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Необходимо провести диспансеризацию, углубленные медицинские осмотры ветеранов и лиц, к ним приравненных, обеспечить дежурства бригад скорой медицинской помощи на торжественных мероприятиях, а также организовать патриотические акции в медучреждениях», — отметил Евгений Градсков.

Как сообщили в администрации, второй вопрос, который вынесли на обсуждение, касался профориентационной работы с молодежью. Руководители медицинских учреждений озвучили свои предложения по совместной деятельности с комитетом по образованию. Речь шла о том, как организовать профориентацию школьников на базе подольских больниц и поликлиник.

Главная задача, которую ставят перед собой участники, — вызвать у ребят интерес к профессии врача и наглядно показать, какие возможности и перспективы открывает работа в системе здравоохранения.

Согласно информации администрации, в разговоре приняли участие главные врачи Подольской областной клинической больницы, Подольского родильного дома, а также Подольского филиала Домодедовской стоматологической поликлиники. Кроме того, присутствовали заведующий Подольской подстанцией скорой помощи и председатель комитета по образованию округа Галина Киселева.

