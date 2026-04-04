Массовое отравление в Дагестане: в СК назвали предварительную причину обращения 30 человек в больницу

В Республике Дагестан начата процессуальная проверка. Поводом послужил случай массового отравления граждан, сообщил официальный телеграм-канал СУ СК России по Республике Дагестан.

В СК поделились предварительной информацией — за медицинской помощью обратились более 30 человек. Все они проживают в одном районе республики. У пострадавших наблюдались симптомы отравления.

«Предположительно, ухудшение состояния их здоровья связано с употреблением питьевой воды», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся различные проверочные мероприятия. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Также устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать происшествию. По окончании процессуальной проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

«По предварительным данным, за медицинской помощью обратились более 30 жителей Карабудахкентского района с симптомами отравления», — отмечено в сообщении регионального СК.

В региональном СК проинформировали о начале процессуальной проверки.

